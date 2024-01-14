Пенсионерка сгорела заживо, пытаясь согреться электрическим покрывалом

В подмосковном Серпухове 78-летняя женщина сгорела заживо во время пожара, который произошел из-за воспламенившегося электрического покрывала, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, пенсионерка сильно замерзла и включила устройство, которое загорелось, пока она спала.

Как пишет канал, пожилая женщина переехала жить из столицы в Подмосковье в дом своей подруги. В одну из ночей ей стало холодно, она решила воспользоваться электроодеялом, после чего заснула, и устройство загорелось. Обе подруги проснулись от запаха гари и попытались потушить пожар, однако он был слишком сильным.

Женщины выбежали на улицу, но 78-летняя бабушка вернулась в дом за вещами, пока хозяйка дома побежала за помощью к соседям. Пострадавшая взяла теплую одежду и попыталась выбраться из горящего здания, но не смогла и погибла в пожаре. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь, который успел распространиться на площади 100 квадратов, правоохранители начали проверку.