Электричка насмерть задавила двоих мужчин в Москве

Два человека попали под электропоезд сообщения «Можайск-Дмитров» на железнодорожной станции Дегунино в Москве, сообщила ТАСС пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Оба погибли на месте от полученных травм.

Предварительно, они переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В СК добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее три человека попали под поезд у станции Рижская в центре Москвы. Все они погибли от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.