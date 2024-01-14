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Глава СК отреагировал на пожар на складе Wildberries

Уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге поручил возбудить глава Следственного комитета России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал СК.

Глава СК отреагировал на пожар на складе Wildberries
© ТАСС

«Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.

Уточняется, что предоставить доклад об обстоятельствах инцидента поручено исполняющему обязанности руководителя главка Петербурга Олегу Бобкову.

Названы три версии пожара на складе Wildberries

Ранее в субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах вспыхнул пожар. Площадь возгорания удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метров, однако на площади в 40 тысяч квадратных метров произошло обрушение.

В компании заверили, что работников склада успели эвакуировать, продавцы получат компенсацию за товары, а покупателям вернут деньги.

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