$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе в Шушарах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале СК.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе в Шушарах
© Российская Газета

Отмечается, что в субботу утром в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ, говорится в публикации.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Напомним, информация о возгорании в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries на Московском шоссе, д. 153, поступила накануне в 07:42 мск. Огонь вспыхнул в недавно построенном в поселке Шушары складском комплексе, где хранились потребительские товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов.

Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Персонал был эвакуирован. В компании отметили, что все продавцы получат компенсацию за товары, а покупателям вернут деньги за утраченные посылки. По данным источника на страховом рынке, ущерб от пожара на складе Wildberries может составить 10-11 миллиардов рублей.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Пожар в Санкт-Петербурге
Пожар в Санкт-Петербурге
Громкие уголовные дела