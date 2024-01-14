Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе в Шушарах

Отмечается, что в субботу утром в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ, говорится в публикации.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

Напомним, информация о возгорании в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries на Московском шоссе, д. 153, поступила накануне в 07:42 мск. Огонь вспыхнул в недавно построенном в поселке Шушары складском комплексе, где хранились потребительские товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов.