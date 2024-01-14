Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе в Шушарах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале СК.
Отмечается, что в субботу утром в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ, говорится в публикации.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.
Напомним, информация о возгорании в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries на Московском шоссе, д. 153, поступила накануне в 07:42 мск. Огонь вспыхнул в недавно построенном в поселке Шушары складском комплексе, где хранились потребительские товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов.
Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Персонал был эвакуирован. В компании отметили, что все продавцы получат компенсацию за товары, а покупателям вернут деньги за утраченные посылки. По данным источника на страховом рынке, ущерб от пожара на складе Wildberries может составить 10-11 миллиардов рублей.