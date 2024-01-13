В Ростовской области произошло массовое отключение света

«На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала глав Новочерскасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа.