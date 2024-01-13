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В Ростовской области произошло массовое отключение света

В Ростовской области вечером 13 января прошла волна отключения электроэнергии, без света остаются десятки тысяч человек. Об этом заявил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

В Ростовской области произошло массовое отключение света
© ГУ МЧС России по Ростовской области

«На линиях „Россетей“ произошла авария, в разных районах города зафиксированы отключения света» — говорится в сообщении telegram-канала глав Новочерскасска. Мэр просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. По его информации, электроэнергию должны подать в течение часа.

Число оставшихся без отопления домов в Липецке выросло до 282

Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. В настоящее время устраняются причины аварии и проводятся ремонтные работы.

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