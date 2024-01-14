Жителя Чечни зарезали на глазах у ребенка, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Происходящее убийца снимал на камеру. По информации канала, он мог совершить преступление из кровной мести.

Сначала злоумышленник провел короткий разговор со своей жертвой, а потом накинулся на нее с ножом. В паре метров находился испуганный ребенок, который, предположительно, является сыном погибшего. После жестокой расправы мужчина выбежал со двора, где произошло преступление, сел в машину и уехал.

Позднее специалисты установят, что он нанес своей жертве больше 10 ударов ножом. По информации канала, преступника все еще не задержали.