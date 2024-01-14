Электроснабжение в Ростовской области восстановили после аварии

В Ростовской области возобновлено электроснабжение, которое прервалось из-за аварии на линиях «Россетей». Об этом сообщили представители энергетической компании.

Тысячи жителей Ростовской области 13 января остались без света, передает телеканал 360. Местные власти сообщали об аварии на линиях «Россетей». Без электричества остались в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района. Отключение подтвердил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков. Он подчеркнул, что сбои с подачей электричества не повлияли на работу отопления.