Капитан теплохода напал с ножом на механика в российском порту

Капитан теплохода ударил ножом помощника механика во время стоянки в порту Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, нападавший также пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы они не составляли протокол о правонарушении.

Как передает канал, инцидент произошел на борту судна «Канак», которое следовало в Турцию. Командир теплохода, который является уроженцем Азербайджана, в состоянии алкогольного опьянения избил работника. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной руки и ушибами головы. Нападавшему грозит уголовная ответственность по статьям о причинении легкого вреда здоровью и даче взятки.