В Турции начали расследовать гибель россиянки Ярыгиной

Полиция Антальи начала расследование причин и обстоятельств гибели российской туристки Надежды Ярыгиной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее в СМИ появились публикации об убийстве туристки, совершенном местными жителями.

«Начато расследование в отношении пропавшей без вести в Кемере Надежды Ярыгиной», — пояснили в пресс-службе.

Стражи порядка уточнили, что туристка пропала 4 января, ее тело было обнаружено 12 января. Рядом с ним лежали деньги, очки, сигареты и прочие личные вещи.

Кроме того, отметили в полиции, рядом с женщиной находились «пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, судя по запаху, был алкоголь».

По данным правоохранителей, «тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено».