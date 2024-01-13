Названа главная проблема тушения мощного пожара на складе Wildberries

«При сгорании большого количества пластика, а как правило на складах этого добра достаточно, возникает большой выброс токсических веществ, которые по своему воздействию похожи на боевые отравляющие вещества. Пожарные, безусловно, экипированы специальными изолирующими противогазами, чтобы избежать воздействия этих токсичных средств. Но когда на такой площади идет такой мощный токсичный выброс, он может распространяться уже на соседние здания. Хотя Шушары — это промзона, и жилые кварталы не очень близко, ветром может разноситься токсичное облако», — добавил он.