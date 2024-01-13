Подросток погиб при катании на тюбинге в Красноярске

Во время катания на тюбинге в Красноярске погиб четырнадцатилетний подросток. Ребенок сорвался с высоты в пятнадцать метров. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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По данным ведомства, подросток вместе с другом пошли кататься на непредназначенный для этого склон на Ульяновском проспекте. В момент одного из спусков подростка отнесло в сторону, и он скатился в обрыв. Ребенок скончался еще до прибытия врачей на место происшествия.

— В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, назначен неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего, — следует из публикации в Telegram-канале регионального СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело из-за причинения вреда по неосторожности.

В этот же день стало известно, что на горнолыжном курорте, расположенном в Челябинской области, подъемник чуть не убил ребенка. Он случайно зажевал шарф малыша, из-за чего его чуть не задушило.