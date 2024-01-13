Госстройнадзор: сгоревший склад Wildberries не был введен в эксплуатацию
Крупный склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сгоревший 13 января, ни разу не проверяла пожарная инспекция, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В петербургском Госстройнадзоре подчеркнули, что официально здание не было введено в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что заключение о соответствии было подано в 2022 году, после чего застройщик сам должен был подать заявку.
«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — пояснил врио начальника службы петербургского Госстройнадзора Вячеслав Захаров.
Напомним, что пожар на складе маркетплейса вспыхнул утром 13 января. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 11 млрд рублей.