Крупный склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сгоревший 13 января, ни разу не проверяла пожарная инспекция, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В петербургском Госстройнадзоре подчеркнули, что официально здание не было введено в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что заключение о соответствии было подано в 2022 году, после чего застройщик сам должен был подать заявку.