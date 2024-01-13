Пьяный россиянин разнес «Красное и белое» и попал на видео

В Пензенской области мужчина устроил погром в магазине «Красное и белое», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, таким образом он решил отомстить за маленькую зарплату дочери. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает канал, инцидент произошел в городе Кузнецке. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения ворвался в магазин перед его закрытием и начал швырять бутылки в стену. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей. Помимо этого, было повреждено оборудование. Мужчину задержали и арестовали на восемь суток.

Ранее в Иркутской области четверо подростков украли алкоголь из магазина и напали на продавца. Один из несовершеннолетних распылил в лицо сотрудника перцовый баллончик. Двое подростков скрылись с места, испугавшись охраны. Позднее всех нападавших задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.