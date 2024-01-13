Сгоревший в Санкт-Петербурге склад Wildberries работал незаконно

Склад Wildberries в Санкт-Петербурге, на котором произошел пожар, работал незаконно. Об этом в субботу, 13 января, заявил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

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— Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам (подает заявку — прим. «ВМ»), — сообщил он интернет-изданию 78.ru.

Захаров подчеркнул, что с такой документацией и при отсутствии разрешения склад в принципе не мог осуществлять работу.

Известно, что продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре. Покупателям также вернут деньги за утраченные заказы. По оценкам экспертов, ущерб от пожара может составить 10–11 миллиардов рублей.