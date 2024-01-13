Пожар на складе WIldberries. Что известно к этому часу

В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) произошел крупный пожар на складе маркетплейса Wildberries. «Рамблер» собрал информацию о возгорании.

Место и время

По данным МЧС по городу, сообщение о пожаре на складе на Московском шоссе, дом 153, поступило в 07:42. Очаг возгорания располагался в блоке №1, где расположен сортировочный сектор.

Эвакуация

Работники склада быстро и организованно покинули охваченное огнем здание. Люди нервничали, но не поддавались панике.

Людей со склада эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет, рассказали в Wildberries.

«На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению», — уточнили в компании.

Площадь пожара

Площадь возгорания первоначально составляла 1 тыс. квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. Позднее огонь распространился на 40 тыс. квадратных метров.

В 09.30 пожару был присвоен максимальный ранг № 5. По состоянию на 10:30 мск площадь возгорания составила 50 тыс. «квадратов», отметили в МЧС.

Кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries в питерских Шушарах, очевидцы сообщают о постоянном грохоте. Огонь охватил уже 75 тыс. «квадратов» из 100 тыс., пишет Telegram-канал Shot.

Задействованные для тушения силы

К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС. В дальнейшем силы были увеличены до 57 единиц техники и 286 человек, пояснили в ГУМЧС.

Предварительная оценка убытков

В 2021 году Wildberries сообщила, что инвестирует в строительство складского комплекса в Шушарах 3 млрд руб.

Компенсация за товары

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.

Реакция прокуратуры

Специалисты начали проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщила городская прокуратура.

Надзорное ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности, уточнили в ведомстве.

Последствия для города

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в Шушары для отбора проб воздуха. Небо над Пушкинским районом Петербурга полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе.

Причины пожара

В качестве одной из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах рассматривается поджог складского комплекса, рассказали в МЧС. Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

Обстановка на складе до пожара

Вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В больницу с колото-резаными ранами попал 33-летний гражданин Азербайджана, работник Wildberries, также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. Против него возбудили уголовное дело.

На складе после инцидента два дня подряд проводились рейды силовиков. Полицейские и сотрудники Росгвардии проверяли документы у сотрудников.

Кроме того, накануне в зоне приема товаров произошел прорыв трубы.

Локализация пожара