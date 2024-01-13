Пожар на складе WIldberries. Что известно к этому часу
В Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) произошел крупный пожар на складе маркетплейса Wildberries. «Рамблер» собрал информацию о возгорании.
Место и время
По данным МЧС по городу, сообщение о пожаре на складе на Московском шоссе, дом 153, поступило в 07:42. Очаг возгорания располагался в блоке №1, где расположен сортировочный сектор.
Эвакуация
Работники склада быстро и организованно покинули охваченное огнем здание. Люди нервничали, но не поддавались панике.
Людей со склада эвакуировали на автобусах, медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет, рассказали в Wildberries.
«На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению», — уточнили в компании.
Площадь пожара
Площадь возгорания первоначально составляла 1 тыс. квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. Позднее огонь распространился на 40 тыс. квадратных метров.
В 09.30 пожару был присвоен максимальный ранг № 5. По состоянию на 10:30 мск площадь возгорания составила 50 тыс. «квадратов», отметили в МЧС.
Кровля и стены обрушились почти по всей площади пожара на складе Wildberries в питерских Шушарах, очевидцы сообщают о постоянном грохоте. Огонь охватил уже 75 тыс. «квадратов» из 100 тыс., пишет Telegram-канал Shot.
Задействованные для тушения силы
К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники и 112 сотрудников МЧС. В дальнейшем силы были увеличены до 57 единиц техники и 286 человек, пояснили в ГУМЧС.
Предварительная оценка убытков
В 2021 году Wildberries сообщила, что инвестирует в строительство складского комплекса в Шушарах 3 млрд руб.
Компенсация за товары
Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в пресс-службе компании.
В компании уточнили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.
Реакция прокуратуры
Специалисты начали проверку в связи с пожаром в складском комплексе в Санкт-Петербурге, сообщила городская прокуратура.
Надзорное ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности, уточнили в ведомстве.
Последствия для города
Сотрудники Роспотребнадзора выехали в Шушары для отбора проб воздуха. Небо над Пушкинским районом Петербурга полностью заволокло густым дымом, пепел летит в окна жителям домов в округе.
Причины пожара
В качестве одной из предварительных версий пожара на складе Wildberries в Шушарах рассматривается поджог складского комплекса, рассказали в МЧС. Окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.
Обстановка на складе до пожара
Вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В больницу с колото-резаными ранами попал 33-летний гражданин Азербайджана, работник Wildberries, также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. Против него возбудили уголовное дело.
На складе после инцидента два дня подряд проводились рейды силовиков. Полицейские и сотрудники Росгвардии проверяли документы у сотрудников.
Кроме того, накануне в зоне приема товаров произошел прорыв трубы.
Локализация пожара
Пожар в Пушкинском районе Петербурга к 11:00 мск локализован на площади 70 тысяч квадратов, пострадавших нет, сообщает МЧС.