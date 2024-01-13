Крупный пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. К тушению огня привлечены 83 человек личного состава и 20 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала. О причинах возгорания также не сообщалось.

На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил огромную территорию. Очевидцы, находящиеся поодаль, отмечают, что тепло от пожара доходит до трассы.

Ранее сообщалось о пожаре в подсобном помещении ресторана в центре Москвы. Огонь охватил третий этаж, однако сильнейшее задымление фиксировалось и на других этажах. Для тушения возгорания пожарным пришлось задействовать автолестницы.