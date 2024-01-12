Собеседника Собчак могут посадить на семь лет

Минувшим летом Дмитрий Уткин (настоящее имя блогера) негативно высказывался в адрес российской власти, критиковал СВО и оправдывал убийство Дарьи Дугиной. После этого в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин. Юрист потребовал привлечь звезду Сети к ответственности. В суде уже рассматривают дело об административном правонарушении. Уткину грозит штраф до 50 тысяч рублей. Не исключено, что в скором времени следователи могут возбудить уголовное дело по двум статьям, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В таком случае Уткину грозит до семи лет колонии, сообщает Telegram-канал SHOT. Известно, что с 2021 года блогер живет на Бали.