МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

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«Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — приводит сообщение ТАСС.

О том, какой именно статье разыскивают Волобуева, не уточняется.

Бывший вице-президент Газпромбанка проживает за пределами Российской Федерации.