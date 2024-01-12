МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* объявили в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
«Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — приводит сообщение ТАСС.
О том, какой именно статье разыскивают Волобуева, не уточняется.
Бывший вице-президент Газпромбанка проживает за пределами Российской Федерации.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 13.05.2022.