Суд арестовал оппозиционера Удальцова

Басманный суд Москвы санкционировал арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как передает корреспондент Business FM, таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

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Заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что обосновывающие его арест материалы составляют охраняемому законом тайну. Об этом ходатайствовал следователь.

Уголовное дело в отношении политика возбудили 15 декабря 2023 года. Поводом стали публикации в Интернете. Накануне рано утром к нему пришли с обыском, а затем доставили на допрос в Следственный комитет, где предъявили обвинение по части 2-й статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Свою вину Удальцов не признал. По мнению адвокатов, в действиях их подзащитного отсутствует состав преступления. Сам политик перед началом процесса рассказал, что ему вменили в вину публикацию постов, в которых он поддерживал жителей Уфы, обвиненных в создании террористического сообщества. Этит люди еще не осуждены, указал он.

«Те обвинения, которые мне вменяют, иначе как бредом назвать не могу», — сказал политик.

Он назвал обвиняемых участниками маркистского кружка.

Ранее один из его защитников Дмитрий Аграновский сообщил Business FM, что свое задержание Удальцов связывает с предстоящими президентскими выборами. При этом он отметил, что «Левый фронт» сотрудничает с КПРФ и поддерживает СВО.

Удальцов слова адвоката подтвердил.

«Безусловно, данное преследование, на мой взгляд, связано с президентскими выборами, потому что мы поддерживаем оппонентов Владимира Путина. Я думаю, что это одна из основных причин моего задержания. Видимо, любому инакомыслию нет места в России», — сказал оппозиционер.