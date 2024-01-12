На бывшей даче Сталина обнаружили два тела

Telegram-канал Mash сообщает, что на бывшей правительственной даче Иосифа Сталина в Мытищинском районе Подмосковья обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, это бывший охранник территории и его знакомый.

Причины смерти мужчин пока неизвестны.

В ноябре 2023 года заброшенный комплекс усадьбы «Липки», где в 1932-1934 годах жил Сталин, был продан на торгах за 403,5 миллиона рублей. Приобрела усадьбу зарегистрированная в Краснодарском крае компания.