СМИ: на бывшей даче Сталина обнаружили два тела
Telegram-канал Mash сообщает, что на бывшей правительственной даче Иосифа Сталина в Мытищинском районе Подмосковья обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, это бывший охранник территории и его знакомый.
Причины смерти мужчин пока неизвестны.
В ноябре 2023 года заброшенный комплекс усадьбы «Липки», где в 1932-1934 годах жил Сталин, был продан на торгах за 403,5 миллиона рублей. Приобрела усадьбу зарегистрированная в Краснодарском крае компания.
Сообщалось, что покупатель проведет работы по сохранению здания и участка.
Рамблер: главные новости