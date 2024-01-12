В Дагестане министрам пришли ложные сообщения об обысках и арестах

В Дагестане министрам пришла ложная информация об их предстоящем аресте и обысках, рассылка велась от имени председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он лично опроверг эти сообщения в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

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«Сегодня наши министры получают фейковые сообщения о том, что якобы через полчаса у кого-то пройдут аресты, на кого-то наденут наручники, будут проходить обыски», — уточнил Абдулмуслимов.

Он призвал граждан проверять любые сведения в официальных источниках и не доверять неподтвержденной информации из социальных сетей.

В пресс-службе правительства региона добавили, что сообщения министрам разослали с поддельного аккаунта в Telegram.