В Екатеринбурге допрашивают мать, заставившую ребенка гулять в одних носках
Правоохранители нашли и допрашивают мать, заставившую ребенка гулять в одних носках в Екатеринбурге. Об этом пишет RT.
Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были размещены фотографии, на которых мальчик шел по снегу рядом с мамой в одних носках. По словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти на улицу без обуви «в воспитательных целях», при этом мальчик плакал.
Сегодня появилась информация о том, что сотрудники полиции проверяют информацию о «возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего», а служба ПДН устанавливает участников инцидента, пишет РИА Новости.
По данным источника RT в правоохранительных органах, личность матери, которая в Екатеринбурге заставила ребенка гулять в мороз в носках была установлена.
Женщина находится на допросе в Следственном комитете России.
В свою очередь омбудсмен по правам детей Свердловской области начал проверку инцидента.
По данным «Рамблер/погода», накануне вечером в Екатеринбурге был -21 градус мороза и ветер 5 м/с.