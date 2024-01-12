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В Екатеринбурге допрашивают мать, заставившую ребенка гулять в одних носках

Правоохранители нашли и допрашивают мать, заставившую ребенка гулять в одних носках в Екатеринбурге. Об этом пишет RT.

В Екатеринбурге допрашивают мать, заставившую ребенка гулять в одних носках
© globallookpress.com

Ранее в чате Солнечного микрорайона Екатеринбурга были размещены фотографии, на которых мальчик шел по снегу рядом с мамой в одних носках. По словам очевидцев, мать заставила ребенка выйти на улицу без обуви «в воспитательных целях», при этом мальчик плакал.

Сегодня появилась информация о том, что сотрудники полиции проверяют информацию о «возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего», а служба ПДН устанавливает участников инцидента, пишет РИА Новости.

По данным источника RT в правоохранительных органах, личность матери, которая в Екатеринбурге заставила ребенка гулять в мороз в носках была установлена.

Женщина находится на допросе в Следственном комитете России.

В свою очередь омбудсмен по правам детей Свердловской области начал проверку инцидента.

По данным «Рамблер/погода», накануне вечером в Екатеринбурге был -21 градус мороза и ветер 5 м/с.

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