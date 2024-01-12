Пятерых рыбаков унесло на оторвавшейся льдине в Байкал

"Во второй половине дня <...> поступило сообщение о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой, предварительно, находилось пять человек. Для оказания помощи привлечено девять человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.