Полицейские обнаружили в пустыне груду тел после разборок мафии

Мексиканская полиция начала масштабное расследование после того, как разборка между мафиозными группами закончилась массовой казнью. Об этом пишет Reuters.

© Lenta.ru

Полицейские обнаружили груду обгоревших тел в пустыне, в отдаленной части штата Герреро, одного из самых криминальных в стране. На месте встречи двух мафиозных групп нашли сожженный автомобиль, на который преступники сложили пятерых убитых. Видеоролики, выложенные мафией, и комментарии местных жителей подтвердили, что в пустыне происходил конфликт и атака дронами. Предположительно, жертвами стали не менее 30 человек.

Ранее члены группы криминальной группировки Familia Michoacana выложили в социальных сетях видео, на котором снята часть столкновения с их врагами — группировкой Los Tlacos. На ролике видно, как вооруженные мужчины складывают тела людей на капот и багажник красного пикапа, изрешеченного пулями. При этом некоторые из них раздеты, у других не хватает частей тела, а у одного нет головы. В финале видео один из представителей Familia Michoacana водружает на автомобиль отрезанную голову, а оператор, используя ненормативную лексику просит «прислать еще людей».

Пугающее видео набрало больше трех миллионов просмотров в соцсети X (бывший Twitter). Мексиканские власти сообщили СМИ, что им известно о конфликте между Familia Michoacan и Los Tlacos, которые борются за контроль над частью территории штата Герреро. При этом местные жители отказались помогать полиции и предоставлять ДНК-материал для идентификации тел.