Школьница получила пулю в спину в лесу под Челябинском

Челябинская старшеклассница была ранена при таинственных обстоятельствах в лесу: она сидела на заднем сидении машины, как вдруг ей в спину вонзилась пуля, выяснила КП-Челябинск.

По горячим следам удалось установить, что девушка путешествовала в автомобиле вместе с молодым другом, им нужно было добраться из одного населенного пункта в другой, но дорога пролегала через лесные чащобы. Именно в тех угодьях привык охотиться не последний в данных местах человек.

«Охотник был на своем охотничьем угодье. А они нет. Но говорит, что попал случайно, или пуля срикошетила», – сообщил осведомленный в этих делах источник.

Девушке пришлось сделать экстренную операцию с участием хирургов нейрологического профиля, к счастью, спинной мозг остался цел. У пациентки сохраняется отек, и на восстановление уйдет уйма времени.

В отношении мужчины завели уголовное дело, следователям предстоит докопаться до истины, почему он пошел в лес в темноте и стрелял по огням автомобиля. Хотя предварительно – неизвестно, на каких основаниях – следственные органы уже утверждают, что все было случайно.

«Мужчина случайно подстрелил девушку в лесном массиве», – сообщили в пресс-службе челябинского ГУ МВД.