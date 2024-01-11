Экс-супругу зампредседателя ГД нашли мертвой в центре Москвы
В квартире в центре Москвы обнаружили тело бывшей жены заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
«Тело 54-летней Дарьи Толстой (Евенко) нашли на кровати 10 января», — уточнили в сообщении.
Выехавшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти не обнаружили.
В публикации уточнили, что супруги ранее проживали в этой квартире вместе. После развода в 2016 году Толстой оставил квартиру бывшей жене. Они прожили в браке 24 года, у пары трое детей, в том числе известная Александра.
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