Появились подробности о состоянии попавших под обстрел в Белгороде

Восемь человек, эвакуированных в Москву после обстрела Белгорода, остаются в тяжелом состоянии, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Lenta.ru
"В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии", - рассказал Камкин. ТАСС
Жертвами обстрела приграничного с Харьковской областью Белгорода стали 25 человек. RT на русском