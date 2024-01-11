Появились подробности о состоянии попавших под обстрел в Белгороде

"В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии", - рассказал Камкин. ТАСС