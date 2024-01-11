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СК задержал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма

Сотрудники СК задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

СК задержал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма
© РИА Новости

"СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - сказала адвокат.

По ее словам, вероятно, в пятницу, 12 января, Басманный суд изберет меру пресечения в отношении ее подзащитного. Если Удальцова признают виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.

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