СК задержал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма

Сотрудники СК задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

"СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - сказала адвокат.

По ее словам, вероятно, в пятницу, 12 января, Басманный суд изберет меру пресечения в отношении ее подзащитного. Если Удальцова признают виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы.