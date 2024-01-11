Незнакомец обманул женщину, предложив ей выйти за него замуж и пообещав дорогой подарок

В Кургане возбудили дело о мошенничестве в отношении афериста, обещавшего жениться на местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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В январе 44-летняя женщина обратилась в отдел полиции и рассказала, что пострадала от мошеннических действий. В заявлении она рассказала о переписке, начатой незнакомцем. Неизвестный абонент был заинтересован в знакомстве и продолжении общения. Мужчина, который якобы проживал за границей, заявил о готовности переехать в Россию с целью женитьбы на местной жительнице.

Уже на следующий день он написал пострадавшей, что отправил ей посылку с крупной суммой денежных средств и золотыми украшениями, в нем он также указал контактный номер транспортной компании. Женщина позвонила по этому номеру и узнала, что ей якобы необходимо доплатить еще 15 тыс. рублей для получения посылки.

«На указанный номер банковской карты гражданка перечислила 7 тыс. рублей, пояснив, что большей суммы у нее нет. В дальнейшем женщина поняла, что стала жертвой противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства.