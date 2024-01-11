Иран задержал американский танкер
ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Источник отметил, что ВМС Исламской Республики Иран задержали судно по решению суда.
На борт танкера St Nikolas, шедшего под флагом Маршалловых островов, в четверг, 11 января, проникли вооруженные люди в масках. После захвата транспондер судна был отключен и оно направилось в сторону иранского порта Джаск, сообщает ТАСС.
По данным агентства, ранее корабль носил название Suez Rajan и использовался для перевозок иранской нефти. Власти США конфисковали его, отгрузили 1 млн баррелей нефти в качестве штрафа, и передали новым владельцам.
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