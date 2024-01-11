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Иран задержал американский танкер

ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Иран задержал американский танкер
© dreamstime.com

Источник отметил, что ВМС Исламской Республики Иран задержали судно по решению суда.

На борт танкера St Nikolas, шедшего под флагом Маршалловых островов, в четверг, 11 января, проникли вооруженные люди в масках. После захвата транспондер судна был отключен и оно направилось в сторону иранского порта Джаск, сообщает ТАСС.

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По данным агентства, ранее корабль носил название Suez Rajan и использовался для перевозок иранской нефти. Власти США конфисковали его, отгрузили 1 млн баррелей нефти в качестве штрафа, и передали новым владельцам.

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