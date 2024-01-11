Неизвестный пырнул мужчину ножом в горло и скрылся с места преступления в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный пырнул мужчину ножом в горло. Об этом сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Кировоградской. Неизвестный пырнул мужчину ножом в горло и скрылся с места преступления. На кадрах с места происшествия видно, как люди поднимают с земли, предположительно, пострадавшего.

Информации о состоянии мужчины не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.