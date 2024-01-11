Главный фигурант дела о хищениях на космодроме Восточный умер в СИЗО

В московском СИЗО «Матросская тишина» скончался главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он умер утром 11 января в 13-й больнице, куда его экстренно привезли из спецучреждения. Врачи диагностировали у него хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием.

Волкодав был арестован в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он на посту руководителя компании «Цветлит» похитил 1 миллиард рублей при выполнении госконтрактов с Минпромторгом и Спецстроем.

30 октября 2023 года сообщалось, что Замоскворецкий районный суд столицы приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Виновными признали главу компании «Респект-СМ» Алика Алексаняна и генерального директора «БАВАЛЬ» Баграта Мирзояна.