Российскую третьеклассницу увезли в реанимацию с тренировки в школе

В петербургском Кронштадте третьеклассницу увезли в реанимационное отделение больницы с тренировки в школе. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным издания, накануне тренер обнаружил девочку без сознания в спортивном зале. Как утверждает мать школьницы, там проходило занятие по тхэквондо.

Женщина отметила, что дочь оперативно привезли домой, к тому моменту она уже очнулась. Ей вызвали скорую помощь. Предварительно, у девочки выявили ушиб головного мозга. Сейчас она находится в реанимации.

В чем была причина плохого самочувствия, пока выяснить не удалось. Родительница заявила, что претензий не имеет, поскольку тренировки — рабочий процесс.

В школе комментировать случившееся отказались. «Фонтанка» направила запрос в администрацию Кронштадтского района.