В российской тюрьме заключенные устроили бунт

Shot: заключенные устроили бунт в колонии Кабардино-Балкарии
В колонии Кабардино-Балкарии заключенные, осужденные за убийство, устроили бунт. Они требуют послабление режима содержания. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В ИК-3 в селе Каменка взбунтовались заключенные, которых поместили в штрафной изолятор. <…> Выяснилось, что зэки подожгли матрасы в знак протеста. Они были недовольны, что их поместили в ШИЗО (отдельные камеры для нарушителей — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала.
Отмечается, что бунт подняли заключенные, обвиняемые в разбое, грабеже и нападении. По словам авторов канала, в результате поджога никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.
URA.RU подало запрос в УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике. Ответ ожидается.