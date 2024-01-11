В российской тюрьме заключенные устроили бунт

«В ИК-3 в селе Каменка взбунтовались заключенные, которых поместили в штрафной изолятор. <…> Выяснилось, что зэки подожгли матрасы в знак протеста. Они были недовольны, что их поместили в ШИЗО (отдельные камеры для нарушителей — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала.