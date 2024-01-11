Три фигуранта дела о подготовке убийства Владимира Соловьева частично признали вину

Трое из семи фигурантов уголовного дела об организации убийства журналиста Владимира Соловьева частично признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Об этом они заявили в четверг, 11 января, во Втором Западном окружном военном суде.

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— Частично признаю вину, с квалификацией не согласен, — сказал подсудимый Денис Абраров после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Двое других фигурантов, Андрей Пронский и Андрей Волков, также признании вину в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Уточняется, что в остальных инкриминируемых преступлениях они отказались признаваться.

Другие четверо подсудимых отказались от комментариев по предъявленному обвинению, сославшись на 51 статью Конституции, передает ТАСС.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.