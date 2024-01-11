Сожитель избил стулом москвичку и отрезал ей палец

В Новой Москве мужчина напал на сожительницу и отрезал ей палец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, 11 января пара выпивала в поселке Кленовское, и между ними вспыхнула ссора. Тогда кавалер схватил стул и избил им подругу по голове. После этого он взял нож и отрезал потерпевшей фалангу среднего пальца.

Женщину госпитализировали. Фигурант попытался сбежать, но его оперативно задержали.