Адвокат высказалась о причине возбуждения дела против Удальцова

Адвокат Виолетта Волкова высказалась о причине возбуждения уголовного дела против координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, сообщает РБК.

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Волкова предположила, что основанием для привлечения к уголовной ответственности мог стать «какой-то его пост в соцсетях».

Удальцов сейчас находится на допросе в Следственном комитете России, который возбудил против него уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). В ходе обысков у него дома силовики изъяли электронные носители и гаджеты.

Утром 11 января он написал в Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.