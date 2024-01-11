В Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы с золотыми украшениями

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хищении из храма на улице Софьи Ковалевской иконы Божией Матери, на которой висело около 20 золотых украшений. Об этом 11 января сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Отмечается, что преступление имело место днем 9 января. Фигурант после пребывания в храме в течение около трех часов вынес в пакете икону в серебряном окладе.

«Полицейские оперативно сработали. Вчера, 10 января, возле одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель», — написала Волк.

По ее словам, также была обнаружена похищенная икона — подозреваемый указал место, куда ее выбросил, поскольку целью преступника были дарованные иконе украшения.