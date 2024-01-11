Уголовное дело возбудили на водителя, сбившего поэта Рубинштейна

На водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в отношении 63-летнего водителя Александра Д. возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 2 лет лишения свободы, но срок может измениться, поскольку врачи оценивают шансы поэта выжить как минимальные.

Врачи, пишет издание, предполагают, что, если Рубинштейн выживет после ДТП, он останется инвалидом. У литератора сильная гематома головного мозга, раздроблен таз, сломаны ребра, скуловая и височная кости, а лечение осложняется, уточнил источник Life, болезнью легких — эмфиземой.