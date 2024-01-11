СК возбудил дело против привязавших пенсионера к кровати сотрудниц больницы

Против санитарки и медсестры из станицы Полтавской, привязавших пенсионера к больничной койке, возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарского управления Следственного комитета (СК) РФ.

Дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору и не связанное с похищением человека). Максимальное наказание - до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на пять лет.

6 января в терапевтическое отделение больницы в станице Полтавской привезли 76-летнего мужчину. По версии следствия, 8 января медсестра и санитарка увидели, что он «перемещается по территории отделения», и привязали его к металлической кровати. Сосед по палате сообщил об этом родственникам мужчины.

СМИ писали, что пенсионера с подозрением на пневмонию привязали к кровати обрывками простыни. Сотрудницы больницы утверждали, что он проявлял агрессию, но это опроверг сосед по палате, рассказал телеканал «360».