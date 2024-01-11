Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью

Подозреваемому в убийстве 18-летней девушки Герою России подполковнику Иреку Магасумову предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, расследование уголовного дела в отношении Магасумова было завершено. Как рассказал один из его адвокатов, военное следствие Следственного комитета РФ до последнего момента сомневалось, что боевой офицер мог намеренно застрелить девушку, и планировало переквалифицировать преступление на менее тяжкую статью УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Однако подполковника обвинили не только убийстве, но и в хулиганстве. По версии следствия, расправившись с девушкой, мужчина позднее отобрал автомобиль у младшего по званию военнослужащего для поездки в часть.

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Как пишет «Ъ», в основу окончательного обвинения легли показания девушки, которая, как утверждает защита, не могла адекватно оценивать ситуацию, поскольку была нетрезва.

Магасумова арестовали 11 октября 2023 года по подозрению в убийстве девушки, с которой он и его сослуживцы познакомился в баре «Панорама» в Луганске.

Трагедия случилась за два месяца до этого, 11 августа. Две девушки познакомились с военнослужащими у барной стойки. Старший лейтенант Павел Яськевич и подполковник Ирек Магасумов из 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кузбассе, вышли с новыми знакомыми на улицу.

По версии следствия, после застолья одна из девушек попросила офицера разрешить ей пострелять по бутылкам из его пистолета, что в итоге закончилось ссорой. Следователи считают, что Магасумов был недоволен манерой общения девушки, потом выстрелил в нее и убежал. Пуля пробила аорту потерпевшей, и она скончалась от внутреннего кровотечения. Подробнее в материале «Газеты.Ru».