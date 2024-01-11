ПВО сбила два беспилотника над российским регионом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника над Каменским районом Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг, 11 января.

«Силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — указал глава региона.

По его словам, в результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Ранее 17 декабря Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России при помощи 33 дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.