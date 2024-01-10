Поджигателей квартиры журналиста Татаренкова отправили в СИЗО
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО трех поджигателей входной двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.
Речь идет о Рустаме Горшкове, Кирилле Шелегове и Никите Смакове. Первого считают организатором преступления.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 7 марта 2024 года», — говорится в тексте.
Согласно материалам следствия, около 19:05 в воскресенье, 7 января, фигуранты дела, находясь на лестничной площадке дома 191 по набережной реки Фонтанки, подожгли входную дверь в одну из квартир и скрылись с места преступления. Нанесенный ущерб составил 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что поджигатели квартиры Татаренкова признались в содеянном. В частности, один из них заявил, что за это ему было обещано вознаграждение в размере 1000 долларов.