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Поджигателей квартиры журналиста Татаренкова отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО трех поджигателей входной двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Поджигателей квартиры журналиста Татаренкова отправили в СИЗО
© РИА Новости

Речь идет о Рустаме Горшкове, Кирилле Шелегове и Никите Смакове. Первого считают организатором преступления.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры — 7 марта 2024 года», — говорится в тексте.

Согласно материалам следствия, около 19:05 в воскресенье, 7 января, фигуранты дела, находясь на лестничной площадке дома 191 по набережной реки Фонтанки, подожгли входную дверь в одну из квартир и скрылись с места преступления. Нанесенный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что поджигатели квартиры Татаренкова признались в содеянном. В частности, один из них заявил, что за это ему было обещано вознаграждение в размере 1000 долларов.

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