Россиянин расправился с водителем из-за громкой музыки в его машине

В Пензенской области к восьми годам колонии приговорен 32-летний местный житель, обвиняемый в расправе над незнакомым мужчиной. Об этом в среду, 10 января, Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2023 года пьяный россиянин вместе с другом возвращался к себе домой. По пути он услышал звуки громкой музыки из припаркованной автомашины. Приятель подсудимого сделал водителю замечание, но тот не отреагировал. Обвиняемый решил пойти другим путем — присмотрел увесистую деревянную палку и принялся бить ею водителя по голове. Осознав, что мужчина не подает признаков жизни, друзья сбежали