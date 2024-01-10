Поезд насмерть сбил трех человек на ж/д станции «Рижская» в Москве

В Москве поезд сбил трех человек, предварительно, никто из них не выжил. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на участке Москва-Каланчевская — Рижская МЦД-2.

Отмечается, что о произошедшем в экстренные службы сообщил один из очевидцев. Он рассказал, что на железнодорожных путях без движения лежат три человека — два мужчины и женщина.

На место прибыли представители оперативных служб и машина скорой помощи. По предварительным данным, от полученных травм все трое скончались на месте. При этом сообщается, что, несмотря на случившееся, какое-то время движение на железнодорожных путях продолжало осуществляться.