В доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили обгоревшее тело

Обгоревшие фрагменты тела человека обнаружены в доме пропавшего рэпера Sir-J (Сергея Булавинцева) в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Сергей Булавинцев пропал в Видном в ночь на 30 декабря. В это же время в доме музыканта произошел пожар.