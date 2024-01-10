Москвич похитил из банкомата более 70 тысяч рублей

Молодой человек похитил из банкомата в центре Москвы более 70 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в среду, 10 января.

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По его словам, преступление произошло в торговом зале на Большой Полянке. Злоумышленник приметил стоявшую возле банкомата женщину, пополнявшую счет организации, в которой она работает. Как только деньги оказались в купюроприемнике, молодой человек схватил банкноты и скрылся.

Преступление попало на видео.

Пострадавшая попыталась догнать злоумышленника, но безуспешно. После этого она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого вычислили и задержали на 3-ей Фрунзенской улице. Похищенные деньги он не успел потратить.

На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.