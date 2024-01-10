Гендиректор челябинского аэропорта устроил пьяный дебош на борту

Telegram-канал Mash сообщил, что в Пулково задержали генерального директора челябинского аэропорта имени Курчатова Виталия Кашина. По его информации, он устроил пьяный дебош на борту самолета.

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Как передает канал, инцидент произошел 6 января во время рейса Челябинск — Санкт-Петербург, которую выполняла авиакомпания «Россия». По данным канала, Кашин в состоянии алкогольного опьянения начал выяснять отношения с другими пассажирами и экипажем, не реагируя на предупреждения бортпроводников. Канал выяснил, что по прилете в Северную столицу Кашина встретили сотрудники полиции и составили на него административный протокол за хулиганство.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир бизнес-класса рейса авиакомпании Nordwind Москва — Минеральные Воды напал на экипаж. По некоторым данным, мужчина сломал руку одному из бортпроводников, когда тот отказался продать ему бутылку коньяка.