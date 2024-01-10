Путешественник Роман Титов мог погибнуть в шторме у берегов Шотландии

Яхта путешественника Романа Титова, предположительно, могла потерпеть крушение неподалеку от Шотландии, сообщает Telegram-канала «112». Ранее он отправился в кругосветное путешествие.

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По данным канала, 13 декабря Титов на яхте «Вперед» вышел в море из норвежского Тенсберга, намереваясь осуществить одиночное кругосветное путешествие, к которому он готовился с осени. Позднее обломки судна, а также тело владельца обнаружили у шотландского города Аллапул.