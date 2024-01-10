СМИ сообщили о гибели мореплавателя Романа Титова у берегов Шотландии

Telegram-канал «112» сообщает, что яхта путешественника Романа Титова потерпела крушение у берегов Шотландии. По данным канала, Титов погиб, но официально эта информация не подтверждена.

© Unsplash

Как утверждает «112», информацию о найденном теле Титова передали его сыну. Он обратился в МИД России и полицию с просьбой выяснить, правда ли это.

Роман Титов - капитан-лейтенант запаса и бывший штурман атомной подлодки. В 2021-2022 годах он побывал в кругосветном путешествии на своей яхте. СМИ писали, что в начале 2022-го неподалеку от Шотландии яхта попала в сильный шторм, перевернулась и лишилась мачты, но Титову удалось соорудить временную мачту с парусом и спастись.